METEO – Perturbazioni SENZA SOSTA, tanto FREDDO da EST in vista per la SETTIMANA entrante

Maltempo in atto sull’Italia con neve su molte regioni, ecco l’evoluzione odierna

Buongiorno a tutti e buona Domenica cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta vivendo ancora condizioni di maltempo che sembrano ormai non finire più. Molte piogge e nevicate a quote rilevanti tra Toscana, Emilia Romagna, Marche e Umbria. In Toscana la neve ha raggiunto i 200 metri di quota in provincia di Prato, Lucca e Firenze. Nell’Aretino la quota neve si è attestata intorno ai 400 metri, così come in gran parte dell’Umbria. Nevica anche a Gubbio e nell’hinterland circostante a quote collinari. Sul versante orientale la situazione è la medesima: nevica in provincia di Rimini in Romagna a quote basso collinari. Situazione speculare nelle Marche in provincia di Urbino. Il freddo ci accompagnerà nelle prossime ore regalando anche alle latitudini più basse temperature più consone al periodo. Ecco cosa accadrà!

Graduale freddo nelle prossime ore, con ipotesi perturbate

Per l’inizio della prossima settimana, andremo incontro ad un miglioramento generalizzato, in quanto la depressione che ci sta accompagnando in queste ore si sposterà via via verso i settori orientali. Una goccia fredda potrebbe insidiare le condizioni meteo sulle regioni meridionali, in particolar modo su quelle Tirreniche. Mentre sul resto d’Italia il tempo dovrebbe migliorare, questo peggioramento potrebbe palesarsi nella giornata di Martedì, con un possibile coinvolgimento di nevicate fino a bassa quota. Le prossime giornate vedranno anche un abbassamento diffuso delle temperature. L’anticiclone si andrà ad estendere dai quadranti occidentali dell’Europa abbracciando anche l’Italia con qualche giornata più serena. Entriamo nel dettaglio!

Anticiclone e gelo da est in combutta

In questi giorni l‘incertezza previsionale è prevaricante, in quanto da svariate giornate i modelli matematici hanno inquadrato la possibilità di una saccatura d’aria molto fredda andare a lambire i paesi dell’Europa orientale. Si fanno dunque sempre più vive le possibilità di una fase di maltempo invernale da est per la seconda metà del mese. Fino dunque alla giornata di Giovedì il tempo dovrebbe mantenersi stabile, poi procedendo verso il prossimo fine settimana, il gelo da est potrebbe piombare anche sull’italia con un poderoso coinvolgimento delle regioni Adriatiche. I movimenti del Vortice Polare Stratosferico, iniziano a dare i propri frutti anche in Troposfera.