METEO – ITALIA divisa tra FORTI TEMPORALI ed il ritorno del CALDO AFRICANO; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla latitanza dell’anticiclone delle Azzorre, ancora ben saldo in pieno Oceano Atlantico; di conseguenza una nuova area depressionaria si è andata insediando sul centro-ovest Europa, determinando un nuovo peggioramento del tempo su molte nazioni europee. L’Italia si ritrova invece contesa tra un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da correnti calde nord africane, sulle regioni centro-meridionali, ed infiltrazioni umide oceaniche in transito su quelle settentrionali. Vediamo nei dettagli la previsione meteo sull’Italia ed una tendenza per la prossima settimana.

Oggi Italia tra temporali al nord e caldo intenso al sud

Meteo Italia – Il nostro Paese si ritroverà diviso in due nella giornata odierna. Le regioni settentrionali saranno penalizzate ancora dal passaggio di masse d’aria umide ed instabili, pilotate dall’area depressionaria in azione sul centro Europa. La giornata odierna, quindi, trascorrerà con molte nubi sulle regioni settentrionali, a cui seguiranno acquazzoni e forti temporali in particolare sui settori a nord del Po e localmente sull’Emilia. L’asse del promontorio anticiclonico si è portato verso i Balcani nelle ultime ore, favorendo l’ingresso di correnti più umide anche sul centro Italia e Sardegna, dove tuttavia ritroviamo cieli nuvolosi ma con scarso rischio di fenomeni. Caldo e bel tempo al sud Italia e sulla Sicilia, dove nelle prossime ore si potranno superare i +35°C su Puglia, Calabria, Basilicata e sull’Isola.

Forti venti in arrivo su parte dell’Italia

Meteo – Nel corso delle prossime ore sull’Italia si attiveranno forti venti meridionali. Il calo barico in atto sulle regioni settentrionali, accentuerà il gradiente barico orizzontale con l’alta pressione presente sul Mediterraneo meridionale. Correnti tese da sud-sudest in particolare sono attese sulle regioni centrali, dove la raffiche potranno superare i 60 km/h tra Lazio, Toscana meridionale, Umbria ed Appennino centrale. Correnti da Libeccio e Ostro in rinforzo anche sul resto del Sud, Sicilia e sull’Emilia-Romagna, con raffiche attese nelle prossime ore attorno ai 50 km/h. Tempo dinamico che proseguirà anche nei prossimi giorni, quando arriveranno forti temporali e temperature fino a +40°C; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

CONTINUA A LEGGERE