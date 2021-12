METEO ITALIA – dopo l’anticiclone arriva aria più fredda nel weekend, vediamo però la tendenza fino al Natale

Domina l’alta pressione, solo sporadiche precipitazioni in Italia

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia grazie al vasto campo di alta pressione che domina su buona parte dell’Europa. Correnti instabili dai quadranti nord-orientali portano sempre qualche nota d’instabilità invece al Sud ed in particolare su Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel corso del terzo weekend di dicembre ancora condizioni meteo asciutte ma con l’aria artica che sfiorerà le nostre regioni meridionali portando un calo delle temperature.

Meteo weekend: temperature in calo ma poche precipitazioni

Con gli ultimi aggiornamenti i modelli hanno ulteriormente rivisto la traiettoria dell’aria artica previste per il prossimo weekend. Questa interesserà principalmente i Balcani con un minimo di bassa pressione al suolo tra Grecia e Turchia. Italia solo sfiorata dunque con un calo delle temperature che comunque si farà sentire sulle regioni del Sud. Qui avremo anche qualche precipitazione sparsa in particolare su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Condizioni meteo che seguiteranno invece ad essere stabili sul resto dell’Italia.

Perturbazione da ovest per la prossima settimane e gelo a est

Inizio della prossima settimana che secondo il modello GFS vedrà ancora un promontorio anticiclonico tra Mediterraneo occidentale e Isole Britanniche. Lobo del vortice polare verso l’Europa orientale con formazione di un vero e proprio blocco di aria gelida. Intorno alla metà della settimana una perturbazione atlantica potrebbe comunque eludere il blocco anticiclonico portandosi sul Mediterraneo e causando un peggioramento delle condizioni meteo. Al momento traiettoria piuttosto bassa quindi coinvolto principalmente il Sud Italia proprio nei giorni che precedono il Natale.

