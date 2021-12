METEO – WEEKEND, arriva l’ARTICO: torna il MALTEMPO INVERNALE, ma non per tutti! Ecco i dettagli

Una via via maggior influenza delle correnti balcaniche sulla nostra Penisola prevista dai principali centri di calcolo per il prossimo fine settimana determinerà disturbi sempre maggiori, con il possibile ritorno del maltempo invernale. Esso si manifesterà attraverso il ritorno delle precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota. Ma interesseranno settori solamente circoscritti dello stivale e in maniera nemmeno così diffusa, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si configurano anche oggi generalmente stabili , così come negli ultimi giorni, grazie alla presenza dell’Anticiclone azzorriano, in rimonta su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, un flusso persistente di correnti più fresche di provenienza balcanica stanno portando maggiori disturbi nuvolosi al sud, dove si registra di tanto in tanto anche qualche fugace, blanda, isolata, eccezione di maltempo.

Neve a partire dai 500/700 metri tra Basilicata e Puglia

Nella giornata di sabato 18 dicembre in particolare, un peggioramento delle condizioni meteo potrebbe interessare in particolare le aree frapposte tra la Basilicata e la Puglia, dove i rovesci nevosi potrebbero cadere a quote comprese tra i 500 e i 700 metri. Tuttavia, le precipitazioni potranno essere solamente sparse se non addirittura isolate in alcuni casi. Il peggioramento, in termini di precipitazioni, è stato infatti ridotto nelle ultime 24 ore dai principali centri di calcolo, che vedrebbero un miglioramento del tempo affermarsi per la giornata di domenica, quando i rovesci saranno in questo caso isolati. Il calo delle temperature dovuto alla maggior ingerenza delle correnti artiche provenienti dal settore balcanico, sarà tuttavia riscontrabile in maniera più o meno maggiore su tutto lo stivale.