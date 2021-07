METEO ITALIA – dopo una breve pausa ecco il CALDO AFRICANO in grande spolvero

Prossime ore con acquazzoni e temporali sparsi, ecco dove

Primo giorno del mese di luglio che inizia con condizioni meteo localmente instabili in Italia. Troviamo infatti sull’Europa centrale una vasta circolazione depressionaria che interessa in parte il Nord Italia. Entro il primo pomeriggio instabilità in aumento soprattutto al Nord-Est dove avremo acquazzoni e temporali sparsi a tratti anche intensi specie sul Triveneto. Locali piogge anche su Alpi occidentali e tra Toscana e Marche.

Caldo in attenuazione ma ancora qualche picco di +40 gradi

Anticiclone africano che si ritira verso sud con conseguente attenuazione del caldo anche sulla nostra Penisola. Nella giornata odierna avremo condizioni meteo in prevalente asciutte e soleggiate al Centro-Sud con temperature massime comprese tra +30 e +35 gradi. Qualche picco intorno a +38/39 gradi atteso ancora tra Puglia e Basilicata mentre sulla Sicilia orientale si potrebbero ancora superare localmente i +40 gradi.

Nel weekend promontorio anticiclonico poi breve fase instabile

Alta pressione in espansione nel primo weekend di luglio con condizioni meteo più stabili su tutta l’Italia. Temperature di poco al di sopra delle medie con caldo dunque non eccessivo. Tra Domenica e Lunedì l’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra il transito di una saccatura atlantica che dovrebbe portare aria più fresca su tutta l’Italia. Possibile un rapido peggioramento delle condizioni meteo con temporali soprattutto al Nord e lungo le regioni del versante Adriatico. Evoluzione piuttosto simile ma con saccatura meno accentuata per il modello europeo ECMWF. A seguire tutti i modelli concordano per il momento su una nuova ondata di caldo africano nella prima settimana di luglio.

