Meteo Italia – Entra l’aria fredda con maltempo e quota neve in netto calo anche al Centro-Sud

Prossime ore con maltempo al Centro-Sud e quota neve in calo

Situazione sinottica che vede un lobo del vortice polare muoversi sull’Europa. Impulso perturbato che raggiunge anche il Mediterraneo portando condizioni meteo instabili o perturbate in Italia nelle prossime ore. Saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud a vedere piogge e temporali sparsi con neve in Appennino in calo fin verso gli 800-1300 metri. Temperature in graduale calo da oggi con valori che nei prossimi giorni si porteranno al di sotto delle medie del periodo.

Tra Giovedì e Venerdì ancora possibilità di neve a quote molto basse, ecco dove

Principali modelli che mostrano per i prossimi giorni l’arrivo di aria più fredda di matrice artica sul Mediterraneo. Nella giornata di Giovedì ecco di nuovo la neve a bassa quota al Nord, specie Nord-Est ed Emilia Romagna con fiocchi localmente prossimi al piano. Condizioni meteo instabili anche al Centro con piogge sparse e neve via via verso quote collinari. Nella notte poi possibilità di neve a quote di bassa collina sulla Toscana settentrionale.

Meteo weekend: circolazione fredda sul Mediterraneo e ancora nevicate

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che anche per il prossimo weekend vede il reiterarsi di condizioni meteo instabili e anche fredde. Alta pressione che dovrebbe infatti risalire dall’Atlantico vedo la Scandinavia andando ad isolare un lago di aria molto fredda tra Mediterraneo e Balcani. Circolazione depressionaria in quota che potrebbe approfondire diversi minimi al suolo tra Sabato e Domenica con neve a quote molto basse non esclusa sull’Italia. Presto per scendere nei dettagli comunque temperature da fino a 4-6 gradi sotto media e gelate diffuse.

Inverno che scalpita che in vita di febbraio, ecco la tendenza meteo

Come anticipato già nei giorni scorsi ecco che la seconda metà di gennaio si sta rivelando decisamente più invernale. Guardando però anche la tendenza meteo sul lungo periodo possiamo vedere come diversi modelli mostrino un vortice polare più debole e un rinvigorito anticiclone delle Azzorre che spesso potrebbe rimontare in Atlantico. Guardando poi alla stratosfera notiamo come siano previsti una serie di riscaldamenti che potrebbero influenzare l’evoluzione meteo della prima parte di febbraio.

