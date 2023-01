Meteo – L’Inverno suona la carica, recrudescenza artica in arrivo con neve anche in pianura: i dettagli

Maltempo in atto in Italia, neve in montagna

E’ da qualche giorno che l’Italia assiste ad una nuova fase perturbata, questa volta di natura più fredda con neve in montagna o anche talvolta in bassa montagna grazie agli effetti delle correnti polari, che verranno sempre più sostituite nei prossimi giorni da una componente artica. Il maltempo pertanto insiste sullo stivale in queste ore, ma anche nelle prossime (scopri quali zone colpirà) e con clima che apparirà invernale anche laddove l’instabilità non si paleserà.

Settimana si preannuncia instabile

Come spesso annunciato nella settimana precedente, la corrente settimana sarebbe stata caratterizzata da ripetuti affondi freddi che, se in un primo momento avrebbero registrato una matrice polare marittima, alla lunga la componente artica sarà preponderante, portando un ulteriore calo delle temperature, come vedremo anche nel presente editoriale. Un importante squillo dell’Inverno, dopo una prima parte davvero piuttosto deludente sotto questo punto di vista.

L’Inverno suona la carica, giovedì già neve collinare

L’Inverno sembra pertanto intenzionato a suonare la carica, con l’ingresso di correnti ulteriormente fredde a partire già dalla giornata di giovedì 19 gennaio quando, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la neve si attesterà a quote collinari o basso collinari tra Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, se nella prima la quota neve si aggirerà intorno ai 400/600 metri nelle aree interne (localmente anche più in basso), nella seconda potrebbe scendere fin sui 200/300 metri e localmente possibilmente anche in pianura. Ma non è finita qui.

Neve in pianura venerdì notte su Emilia

Una massa d’aria ulteriormente fredda di natura artica avanzerà verso la Penisola nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, portando un calo delle temperature che sarà responsabile dell’abbassamento della quota neve fino in pianura in Emilia. Nevicate che anche in Sardegna, nella stessa mattinata di venerdì, potranno raggiungere i 300/500 metri di quota. Instabilità che nei prossimi giorni riguarderà comunque principalmente il centro-sud (specie tirrenico) e il nordest, con temperature pienamente consone al periodo che viviamo.

