Meteo – Forte maltempo con violente raffiche di vento sferza il ternano: allagamenti e piante pericolanti, chiusa una strada

Instabilità torna protagonista sull’Italia

Dopo svariate settimane di assoluta prevalenza dell’Anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, da un paio di giorni si assiste ad un peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese dovuto all’avanzamento di correnti più fresche e instabili di natura polare marittima, che oltre a riportare piogge e temporali, hanno anche causato il ritorno della neve in montagna, anche in Appennino. Nella giornata odierna principalmente colpiti sono i settori centrali soprattutto di sponda tirrenica, ma non mancano rovesci anche in Sardegna e sul basso versante tirrenico.

Maltempo in azione anche nelle prossime ore in Italia e con calo termico

Come testimoniato pertanto del resto anche dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico, quest’oggi si evidenzia un quadro meteorologico decisamente incline all’instabilità sul nostro Paese, con temperature in calo su valori più consoni alla media del periodo se non in alcuni casi addirittura inferiori ad essa. Anche nelle prossime ore il maltempo insisterà su alcune aree dello stivale (scopri quali) con neve in montagna e con maggiore stabilità al nord, sebbene qualche rovescio possa palesarsi in maniera isolata sulle aree nordorientali.

Forte maltempo ha flagellato il ternano

Nella giornata odierna il maltempo ha colpito in maniera localmente anche particolarmente intensa con locali nubifragi. Particolarmente coinvolto nel corso di questo pomeriggio è risultato il ternano (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TERNI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), dove stando a quanto si apprende dal sito “ilmessaggero.it” e come vedremo nel prossimo paragrafo, diversi sarebbero stati i disagi e gli allagamenti.

CONTINUA A LEGGERE.

Allagamenti e diversi alberi caduti nel ternano; chiusa una strada per piante pericolanti

Stando pertanto a quanto si apprende dal sito precedentemente menzionato, diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle violente raffiche di vento che accompagnavano i fenomeni si sono registrati in alcune aree della provincia di Terni, con disagi alla viabilità. A Montefranco la Provincia avrebbe disposto la chiusura di un tratto di strada a causa di alcune piante pericolanti. A Terni si registra inoltre l’allagamento del sottopasso di via dei Proietti Divi. Non si segnalano fortunatamente comunque feriti e/o vittime legati all’accaduto, né si evidenziano danni materiali rilevanti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.