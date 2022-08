METEO ITALIA – Estate agli sgoccioli: settimana di FERRAGOSTO con nuovi impulsi perturbati

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo le piogge dei giorni scorsi ci attende un lunedì di ferragosto tra luci e ombre, on un un peggioramento che dovrebbe palesarsi nelle prossime ore e che interesserà specialmente i settori Tirrenici centro-settentrionali e buona parte dell’arco alpino. Vediamo di seguito dunque le previsioni meteo nel dettaglio per domenica 15 agosto!

Previsioni meteo per oggi 15 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per lunedì 15 agosto: AL NORD:Nuvolosità irregolare al mattino, con piogge e temporali su Trentino, Liguria e Appennino settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con precipitazioni più estese su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni in graduale esaurimento nella notte.AL CENTRO: Al mattino maltempo sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sulle regioni centrali, più asciutto sul basso Lazio. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con precipitazioni sparse. AL SUD E SULLE ISOLE:Stabilità diffusa al mattino, con prevalenza di cieli sereni; poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione su regioni peninsulari e Sicilia; isolate piogge solo sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con velature in transito su tutti i settori.

Breve pausa dal maltempo – ecco quando

Meteo – La giornata di martedì 16 agosto vedrà una breve pausa dal maltempo in Italia: nel corso delle ore mattutine avremo rovesci e temporali a ridosso del Triveneto ed instabilità molto localizzata al centro-sud nelle ore pomeridiane (ma senza fenomeni di rilievo associati). Nuovo peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì, quando un affondo depressionario raggiungerà la penisola Iberica e richiamerà sull’italia correnti umide e piogge specie al centro-nord. Vediamo nell’ultimo paragrafo la tendenza ecmwf per la settimana centrale del mese di agosto.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza ECMWF – ecco cosa aspettarci per la prossima settimana

Dopo una prima parte di agosto a tratti dinamica, ci aspetta una settimana più calda rispetto alle medie del periodo: il modello ECMWF vede un’anomalia positiva di temperatura su gran parte del comparto euro-asiatico e sul bacino Mediterraneo; i valori termici dovrebbero discostarsi dalle medie di 2-3°C sull’italia. Discorso a parte per quanto riguarda le anomalie di pioggia: sempre il modello europeo vede un surplus pluviometrico su tutto il nord Italia e tra Liguria e Toscana (la zona più interessata dal peggioramento di domani 15 agosto). Piogge in media invece al centro-sud. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.