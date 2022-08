METEO ITALIA – Generale MIGLIORAMENTO, ma per FERRAGOSTO tornano PIOGGE e TEMPORALI al centro-nord

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di due circolazioni depressionarie sul comparto euro-Atlantico: la prima in azione a ridosso del Golfo di Biscaglia, influenza le condizioni meteo tra Francia, Regno Unito e nord della Spagna, mentre una seconda è in azione tra il comparto balcanico e la Penisola Ellenica. Le due aree depressionarie sono sperate da un promontorio inter-ciclonico presente sul Mediterraneo centrale, in collegamento al vasto campo anticiclonico presente sul centro-est Europa. Oggi meteo in miglioramento sull’Italia, ma già da Ferragosto un nuovo impulso instabile raggiungerà il nord e parte del centro.

Oggi generale miglioramento sull’Italia

Meteo Italia – Oggi meteo in miglioramento sull’Italia. Il fronte instabile collegato alla goccia fredda in azione sul comparto balcanico si è definitivamente allontanato verso sudest, favorendo l’espansione di un’onda inter-ciclonica sul Mediterraneo centrale. Campo barico in aumento e masse d’aria più fresche e secche in transito da nord, favoriranno una giornata stabile su gran parte del Paese, salvo residui acquazzoni al mattino lungo le coste adriatiche della Puglia. Nubi in lento aumento al Nordovest per l’avvicinamento di un nuovo impulso instabile, con occasionali quanto brevi e localizzati piovaschi sul Piemonte nel corso del pomeriggio. Temperature in ripresa al nord e Sardegna con valori massimi fino a +34/+35°C sull’Emilia e nel Medio Campidano, mentre sostanzialmente invariate altrove con valori ancora inferiori ai +30°C lungo il versante Adriatico.

Nuovo peggioramento per Ferragosto su parte del centro-nord

Meteo in nuovo peggioramento per Ferragosto. L’anticiclone delle Azzorre è infatti previsto in ritirata ed in deciso rinforzo in pieno Oceano Atlantico, lasciando l’Europa centrale mirino delle umide correnti oceaniche. Il flusso perturbato riuscirà a raggiungere anche parte dell’Italia, determinando un peggioramento del tempo per la giornata di lunedì 15 agosto. La giornata del Ferragosto inizierà quindi con nubi sparse sulle regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. Acquazzoni e temporali fin dal mattino sono attesi tra Liguria e coste della Toscana, in parziale estensione al Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione all’Emilia, lungo l’Arco Alpino, Toscana, Umbria e Marche. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità. Nubi in aumento sul resto del centro e Sardegna, con qualche locale acquazzone sull’Isola. Dalla sera possibile peggioramento anche sul Lazio, migliora al nord. A seguire possibile ondata di caldo su parte del centro-sud, vediamo nella prossima pagina i dettagli.

Ondata di caldo intenso a metà settimana

Tra mercoledì e giovedì, la discesa di una saccatura nord atlantica sull’Europa sud-occidentale, richiamerà correnti molto calde dall’entroterra sahariano verso il Mediterraneo centrale. Isoterme fino a +26/+28°C alla quota di 850 hPa sono previste in arrivo sulle regioni meridionali, Sardegna fino a lambire il medio Tirreno. In tal modo le temperature aumenteranno sensibilmente fino a raggiungere la soglia dei +35°C. Attesi picchi massimi di +40/+41°C su Puglia, Basilicata, cosentino e fino a +42°C su Sardegna e Sicilia. Maltempo invece su parte del nord con rischio nubifragi. Rimanete aggiornati!

