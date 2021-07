METEO ITALIA: fase di maltempo e caldo delle temperature nel WEEKEND, ecco dove

Caldo intenso soprattutto al Sud Italia dove si superato i +40 gradi

Cuore dell’anticiclone africano che si posiziona tra Italia e Grecia portando condizioni meteo stabili soprattutto al Centro-Sud e temperature sopra media anche di 6-8 gradi. Valori massimi nella giornata odierna che potrebbero toccare i +40/41 gradi su Puglia, Basilicata e Calabria. Previste nei prossimi giorni punte superiori ai +40 gradi, e localmente fino a +42/43 gradi, su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Caldo anche al Centro-Nord con massime fino a +35/38 gradi almeno fino al weekend.

Nord Italia bersagliato da temporali, nubifragi e grandinate

Se al Sud domina l’anticiclone africano le regioni settentrionali sono lambiate da un flusso di correnti umide in quota. Troviamo infatti una vasta area depressionaria sulle Isole Britanniche con valori minimi al suolo fino a 1005 hPa. Violenti temporali non sono mancati anche nella giornata di ieri con danni e disagi soprattutto per la grandine. Condizioni meteo instabili anche oggi quando non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi in particolare su Alpi e Prealpi ma con coinvolgimento anche delle alte pianure.

Calo termico nel weekend a cavallo tra luglio e agosto

Entro il finire di questa settimana i principali modelli mostrano il picco del caldo per l’Italia, in particolare per il Centri-Sud. Domenica 1 agosto una saccatura depressionaria potrebbe infatti portare un peggioramento meteo al Nord e lambire anche il Centro portando un calo delle temperature su valori in media o localmente poco al di sotto. Mentre però al Nord avremo maltempo con piogge e temporali anche intensi altrove non sono previsti al momento fenomeni di rilievo. Calo termico più contenuto al Sud.

CONTINUA A LEGGERE​