METEO – Anche AGOSTO inizia con l’ITALIA tra CALDO e MALTEMPO. Ecco la TENDENZA

Situazione sinottica sull’Europa

L’attuale situazione sinottica sul continente europeo mostra una vasta area depressionaria sull’Europa centro-occidentale estesa fono alla Penisola Iberica, mentre un promontorio anticiclonico di matrice africana si estende sul Mediterraneo fino alla Penisola Balcanica. Tale configurazione barica favorisce correnti umide dai quadranti sud-occidentali con forte maltempo al Nord e qualche pioggia sulle regioni centrali. Su alcuni settori del Nord i temporali potranno risultare molto intensi, provocando danni e allagamenti. Più stabile al Sud con nubi in transito ma senza fenomeni associati.

Anticiclone in espansione sul Mediterraneo nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, l’anticiclone africano tenderà a rimontare sul Mediterraneo, portando una risalita del geopotenziale sulla Penisola Italiana. Questo porterà quindi maggiore stabilità atmosferica, specie al Centro-Sud. Ma non mancheranno comunque dei disturbi specie sulle regioni settentrionali. Nella giornata di martedì un piccolo cavo d’onda transiterà sull’Italia settentrionale, portando piogge intense e diffuse, con rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. Qualche acquazzone possibile anche al Centro, con maggiori probabilità su Toscana, Umbria e Alto Lazio. Anche nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, con flussi oceanici che interesseranno il Nord Italia, le condizioni meteo saranno ancora perturbate sulle regioni settentrionali. Al Centro-Sud sarà più stabile con clima caldo.

Fine settimana tra temporali e caldo africano

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nei giorni del weekend una saccatura depressionaria nord atlantica transiterà sull’Europa occidentale e sull’Italia settentrionale, mentre sul Mar Mediterraneo continua ad essere presente un vasto campo di alta pressione. Avremo cosi un’Italia divisa in due. Al Nord maltempo intenso, con piogge diffuse, acquazzoni e temporali, localmente anche a carattere di nubifragio con possibili danni e allagamenti. Al Centro-Sud tempo invece soleggiato o con al più qualche nube in transito. Ma cosa più evidente l’ulteriore aumento delle temperature su queste ultime regioni, con massime prossime ai 40°C e fino a quasi 45°C sulla Sicilia. Vediamo ora la tendenza per i primi giorni di agosto.

