METEO – CALDO AFRICANO con TEMPERATURE alte anche di notte. Si sfioreranno i 45°C su queste regioni.

Inizio settimana con temporali al Nord

L’attuale situazione sinottica mostra una vasta area depressionaria sull’Europa centro-occidentale con minimo al suolo di 1010 hPa sul mare del Nord. Questa si estende verso la Penisola Iberica e lambisce l’Italia sulle regioni settentrionali portando piogge sparse e temporali anche intensi, con acquazzoni fino alla Toscana. Anche nella giornata di ieri non sono mancati forti temporali anche a carattere di nubifragio che hanno causato danni e allagamenti. Più stabile al Sud, interessato dall’avvezione di aria calda proveniente dal Nord Africa.

Minime molto alte nella giornata odierna

Le correnti sud-occidentali con avvezione di aria calda dal continente africano hanno portato temperature minime molto alte che durante la notte non sono riuscite a scendere, complice anche la nuvolosità presente in cielo. Sulla città di Roma le temperature non sono scese sotto i 28°C in molti quartieri. Anche sulla Sardegna, nella serata di ieri poco prima di mezzanotte, avevamo temperature ancora sopra i 30°C e durante la notte su molte zone si sono mantenute comunque sopra i 25°C. Notevoli le temperature minime registrate sull’Abruzzo meridionale, Molise e Puglia, dove su molti settori non sono scese sotto i 30°C.

Prossimi giorni con l’Italia divisa tra temporali e caldo intenso

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, durante la settimana avremo l’anticiclone africano disteso sul Mar Mediterraneo e che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali. Geopotenziali alti anche sulle regioni settentrionali, le quali però a fasi alterne verranno interessate da vari impulsi instabili. Infatti una depressione nord atlantica raggiungerà l’Europa centro-occidentale con minimo al suolo di circa 995 hPa. Al Nord saranno quindi possibili dei temporali a tratti anche intensi, mentre al Centro-Sud avremo ancora caldo africano. Vediamo di seguito le regioni più interessate dall’avvezione calda e le temperature raggiunte.

CONTINUA A LEGGERE​