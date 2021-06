METEO ITALIA: finale del mese all’insegna del CALDO, possibile cambio a seguire

Possibili temporali di calore e acquazzoni sparsi

Una risalita di correnti umide in quota interessa le nostre regioni nord-occidentali dove porterà condizioni meteo a tratti instabili. Nel corso del pomeriggio temporali anche intensi interesseranno il Piemonte ma fenomeni sparsi li avremo anche su Liguria, Lombardia e in generale arco alpino. Evoluzione simile anche domani con fenomeni sparsi sulle Alpi e localmente anche Piemonte e Lombardia. Venerdì un piccolo cavetto d’onda interesserà l’Italia settentrionale portando temporali sparsi anche sulle regioni di Nord-Est.

Entro il weekend caldo in lieve attenuazione ma sole prevalente

Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli l’ultimo weekend di giugno dovrebbe aprirsi con condizioni meteo stabili su buona parte della Penisola accompagnate anche da un’attenuazione del caldo da Nord a Sud grazie al ritiro dell’alta pressione e all’arrivo di correnti nord-occidentali. Previste condizioni meteo localmente instabili solo sulle Alpi tra Sabato e Domenica dove non mancheranno temporali.

Clima secco e caldo in aumento per l’ultima parte di giugno

Il modello americano GFS propone per gli ultimi giorni del mese di giugno condizioni meteo per lo più stabili in Italia con caldo in nuovo aumento. Una nuova circolazione depressionaria con aria fredda in quota potrebbe infatti muoversi sulla Francia innescando ancora la risalita di un promontorio africano. Temperature in aumento su valori ancora sopra le medie specie al Centro e al Sud. Possibili temporali al Nord ed in particolare al Nord-Ovest sempre sotto il tiro delle correnti instabili.

