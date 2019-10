METEO ITALIA – Forte MALTEMPO con CALO TERMICO in arrivo, ALLERTA METEO della Protezione Civile per domani, ecco le città interessate

Oggi tempo migliore in Puglia, asciutto in tutto il centro-sud

Nella giornata odierna il tempo in Puglia è vistosamente migliorato con ampie schiarite, dopo la fase instabile che la aveva caratterizzata nel corso della giornata di ieri sui suoi settori meridionali, con fenomeni localmente anche intensi anche se poco duraturi. I cieli infatti, non solo qui ma in tutto il centro-sud, si sono presentati prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi e tali son rimasti per il resto della giornata. Dal punto di vista termico si è registrato un leggero innalzamento delle temperature, rilevabile solo a livello strumentale.

Maltempo in Liguria e parte del nord

Al contrario invece, prosegue la fase di maltempo che ha visto caratterizzare già nella giornata di ieri la Liguria e non solo: nella serata e già in questi minuti un peggioramento delle condizioni meteo è previsto anche per alcune aree lombarde al confine con quelle piemontesi, con un calo delle temperature anche sensibile in queste zone. Il peggioramento si sposterà poi verso nord, colpendo il varesotto con fenomeni anche a tratti intensi. Accumuli generalmente deboli o moderati.

Domani maltempo sui settori nordoccidentali

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 19 ottobre i settori nordoccidentali italiani si troveranno a fronteggiare una nuova ondata di maltempo, data dall’avvicinamento di una vasta saccatura di origine nordatlantica che in queste ore sta colpendo la Francia con piogge anche intense accompagnate da un brusco calo termico. Rovesci anche accompagnati da attività temporalesca potranno interessare domani il varesotto, la Liguria, le prealpi piemontesi e le aree al confine con la Lombardia. Le temperature in queste zone rimarranno al di sotto dei +20°C anche di qualche grado.