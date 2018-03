Meteo Italia: forte maltempo in arrivo con precipitazioni localmente abbondanti, neve sui rilievi. Tutti i dettagli del tempo atteso nei prossimi giorni

Meteo Italia: forte maltempo in arrivo con precipitazioni localmente abbondanti, neve sui rilievi – La situazione meteo sull’Italia vede il ritorno di masse d’aria umide e perturbate in arrivo dai settori atlantici, le quali determineranno maltempo diffuso ed il ritorno della neve sui rilievi della nostra Penisola. Tra la nottata odierna e le successive ore del mattino infatti, l’afflusso di aria più fredda in quota favorirà l’abbassamento della neve fino a quote medie, raggiungendo anche gli 800-1000 metri lungo l’arco appenninico centrale. Fiocchi e apporti localmente abbondanti interesseranno inoltre l’arco alpino dai 1100 metri in su, più in alto su quello orientale. Piogge intense e apporti pluviometrici localmente elevati andranno a colpire diverse regioni del Nord Italia salvo Emilia-Romagna e Piemonte. Nella giornata odierna un esteso fronte perturbato andrà ad interessare anche Toscana, Umbria e Lazio, atteso in intensificazione nel corso della sera-notte.