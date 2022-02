METEO – Forti NEVICATE in arrivo in APPENNINO, INVERNO pieno nel WEEKEND su queste zone d’ITALIA

Meteo sabato – A partire da quest’oggi risentiremo dei primi effetti della fase di maltempo che ci accompagnerà nel corso del fine settimana, con un fronte freddo in discesa sulle regioni Adriatiche. Già tra la sera e la notte tra oggi e domani, la neve si andrà a posare dai 600-900 metri di quota su Friuli, Appennino Tosco Emiliano e su quello Marchigiano . Nelle ore notturne possibili fenomeni fin verso la bassa collina. Domani neve fino a 300-400 metri su Marche, Umbria, Lazio, Campania e Molise . Tra pomeriggio e sera particolare attenzione all’ Appennino meridionale , dove gli accumuli di neve potrebbero oltrepassare i 50 centimetri, con picchi fino ad oltre un metro tra Majella e rilievi del Molise. Vediamo le previsioni nel dettaglio per la giornata di domenica 27 febbraio.

Colpo di coda invernale proprio negli ultimi giorni di febbraio, che quest’anno ci ha regalato ben pochi episodi di freddo e neve in italia. La perturbazione che farà da padrona nel weekend si farà sentire specialmente sui versanti del medio-basso Adriatico e sull’ Appennino meridionale con accumuli nevosi che localmente potrebbero risultare molto abbondanti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La stabilità ha le ore contate sul nostro territorio, in quanto da quest’oggi arriverà una nuova perturbazione che porterà nuovamente l’Inverno sull’Italia: il promontorio d’alta pressione si andrà ad estendere gradualmente verso i paesi del nord Europa permettendo l’ingresso di correnti fredde e perturbate sul nostro territorio che andranno ad alimentare un minimo di bassa pressione sul basso Tirreno, in rapido spostamento verso est.

Ancora maltempo nella giornata di domenica, con nevicate in graduale esaurimento

Meteo domenica – La giornata di domenica vedrà il coinvolgimento delle regioni meridionali, con ancora neve in Appennino, mentre al nord e sui versanti Tirrenici il tempo risulterà molto più stabile. Neve fino a 300-500 metri su Marche, Abruzzo, Campania e Basilicata; fino a 1000 metri sulla Calabria. Nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni potranno risultare più deboli ma con accumulo dai 500-700 metri sui medesimi settori. Ultime precipitazioni attese in serata, con neve dai 700-800 metri di quota e tempo in deciso miglioramento dalle ore notturne. Per avere maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti meteo.