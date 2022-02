METEO – PRIMAVERA meteorologica al via ma con clima INVERNALE in ITALIA. Vediamo perché

A partire dalla serata odierna il maltempo andrà ad interessare il Triveneto e l’Emilia Romagna, con piogge intense e temporali sparsi e neve prima sui rilievi ma che entro la note scenderà fino a quote collinari. Durante la notte il maltempo raggiungerà anche le regioni centrali , con neve fino in collina su Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo e fino a quote alto collinari sul Lazio. Durante la giornata di sabato il fronte freddo raggiungerà poi anche le regioni meridionali, con piogge sparse, anche a carattere di temporale specie su Molise e Puglia. Più asciutto invece sulle Isole Maggiori. Durante la giornata l’Abruzzo potrebbe essere interessato da precipitazioni molto intense sui settori a ridosso dei rilievi grazie al fenomeno dello stau, con possibili nevicate molto abbondanti su Maiella e Gran Sasso .

inizio di marzo con fredde correnti orientali verso l’Italia

Come abbiamo detto in precedenza, il 1 marzo avrà inizio la primavera meteorologica. Ma i principali modelli mostrano per la prima parte della prossima settimana la saccatura depressionaria che interesserà l’Italia nel weekend andare ad isolarsi e la circolazione fredda andrà a stazionare tra Balcani ed Europa orientale. In questo modo delle fredde correnti orientali in arrivo proprio dai Balcani e dall’Europa orientale andrebbero ad interessare l’Italia, lasciando il Paese in un clima invernale, con temperature di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella giornata di martedì tale correnti orientali potrebbero portare verso l’Italia anche un impulso instabile con possibili precipitazioni al Sud e sulle regioni adriatiche e che potrebbero assumere carattere nevoso fino a quote molto basse. Per ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.