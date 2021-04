METEO ITALIA – GELATE tardive colpiranno molte regioni nelle prossime ore, le aree più a rischio

La stagione primaverile è nota per essere una stagione estremamente variabile e dinamica. Gli anticicloni si alternano con le perturbazioni e talvolta con associate irruzioni di gelo e neve. Nei prossimi giorni una momentanea fase di bel tempo e temperature in aumento prima dell’arrivo di una lunga fase instabile o perturbata stavolta specialmente per le regioni settentrionali del nostro Paese dove torneranno le precipitazioni ed anche intense dal prossimo weekend dopo una lunga fase siccitosa.

Tra la serata odierna e le prime ore di domani, Giovedì 8 Aprile, saranno diffuse le gelate in Italia con le temperature scese sotto la media di Aprile. Nello specifico, pianura Padana in generale, valli interne delle Alpi, Appennino, pianure di Toscana, Umbria, Lazio e a scendere lungo lo stivale fino alla Calabria nei settori interni, previste temperature sotto lo zero tra la nottata odierna e le prime ore della giornata di domani . Clima fresco poi anche nelle ore centrali di Giovedì anche se soleggiato in Italia, di nuovo rischio gelate nella nottata successiva.

Meteo: forti escursioni termiche tra il giorno e la notte

Valori di temperatura a tutte le quote così bassi come raramente si registrano in Italia anche in pieno inverno, neve e gelo fino in pianura in molte regioni d’Italia. il tutto favorito dal fenomeno dell’inversione termica con i cieli che si presenteranno per lo più sereni nelle ore notturne ed al primo mattino di domani. Prevista anche una attenuazione dei venti e masse di aria più fredda in grado quindi di stazionare ai bassi strati.