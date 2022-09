METEO ITALIA – giorni di MALTEMPO poi importante calo delle temperature per l’arrivo di ARIA POLARE

Fase di maltempo con temporali anche intensi in atto su queste regioni

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che le correnti umide occidentali stanno portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. In particolare in queste prime ore del giorno sono le regioni del Centro a vedere i fenomeni più intensi con temporali e tempeste di fulmini che stanno interessando soprattutto Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Maltempo che nel corso della giornata interesserà ancora i settori tirrenici centrali, la Campania e anche le regioni del Nord.

Venerdì ancora piogge e temporali in Italia, ecco dove

Nella giornata di domani prevarranno ancora condizioni meteo instabili o perturbate su molte regioni dell’Italia. In particolare al mattino avremo la possibilità di temporali o nubifragi tra Lazio e Campania. Tra pomeriggio e sera fenomeni che interesseranno soprattutto il Nord-Est e ancora le regioni tirreniche dalla Liguria alla Calabria. Clima ancora molto mite ma con temperature destinate a calare rapidamente con l’arrivo del terzo weekend di settembre.

Freddo in arrivo dal weekend con aria polare e temperature in netto calo

Fino a domani temperature sopra media in Italia da 4 a 8 gradi con anomalie più accentuate all’estremo Sud. Venerdì un fronte freddo si muoverà dal Mare del Nord verso l’Europa centrale addossando aria polare sulle Alpi. Tra Sabato e Domenica questa dovrebbe riversarsi sul Mediterraneo portando un netto calo delle temperature su valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie. Maltempo che interesserà soprattutto Triveneto, Emilia Romagna e settori Adriatici con il ritorno della neve in montagna.

CONTINUA A LEGGERE​

Terza settimana di settembre: probabilmente fredda ma con poche piogge

Principali modelli meteo che mostrano per l’inizio della prossima settimana un campo di alta pressione in elevazione sulle Isole Britanniche. Vasta circolazione depressionaria invece sull’Europa orientale. Mediterraneo centrale che potrebbe restare sotto il tiro delle correnti più fredde dai quadranti nord-orientale le quali potrebbero mantenere le temperature al di sotto delle medie del periodo in Italia anche per buona parte della settimana. Poche in un simile contesto le precipitazioni ma le temperature dovrebbero essere ormai pienamente autunnali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.