METEO – ATTENZIONE, prima SPALLATA all’ESTATE in arrivo con violento MALTEMPO e possibili NUBIFRAGI: i dettagli

Tempo in peggioramento sullo stivale

Nella giornata odierna appare pressoché evidente un peggioramento delle condizioni meteo che sta interessando il settentrione con l’ingresso dei primi rovesci, ma anche le regioni centrali dove per il momento si traduce solo in un generico aumento della copertura nuvolosa. Questo a causa dell’avanzata di una saccatura depressionaria di natura atlantica che sta approfittando di un arretramento dell’onda mobile prefrontale di matrice africana che nella prima parte di questa settimana ha portato sia stabilità che caldo, specie al centro-sud.

Prossime ore ulteriore peggioramento

Andrà tuttavia ancor più arretrando l’onda mobile prefrontale suddetta in favore di maggiore spazio per le correnti perturbate di natura atlantica sul Mediterraneo centrale che, di fatto, provocheranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese. Ciò consisterà nell’intensificazione dei nuclei di maltempo già esistente e della formazione di altri (scopri di più) in un contesto climatico che si manterrà comunque sostanzialmente invariato in Italia, con temperature in calo solo laddove si azionano i fenomeni.

Prossimi giorni maltempo si estende verso sud

Il fronte instabile è comunque destinato ulteriormente ad estendersi nei prossimi giorni, fino a raggiungere le regioni centrali, ma anche parte di quelle meridionali soprattutto del versante tirrenico. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, a partire dalla giornata di domani giovedì 15 settembre, piogge e temporali localmente intensi potranno interessare, oltre che l’arco alpino e il nordest, anche il medio Tirreno e l’Umbria (dove non sono esclusi locali nubifragi), con possibili occasionali sconfinamenti fin sulle zone interne delle regioni centrali adriatiche. In tarda serata qualche rovescio potrebbe riguardare anche l’alta Campania, mentre sarà più stabile altrove. E per venerdì?

Venerdì ancora maltempo sull’Italia

Il Mediterraneo centrale resterà sotto il controllo delle correnti perturbate anche per la giornata di venerdì 16 settembre, quando il maltempo si concentrerà principalmente su alcuni settori del nordest, tra Lazio e Campania, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e sulla Sardegna occidentale. Possibile qualche sconfinamento su Basilicata e Puglia, comunque isolato, così come isolata potrà essere la fenomenologia lungo l’Appennino settentrionale, in particolare quello Tosco-Emiliano. Le temperature nel complesso non subiranno drastici cambiamenti, se non nelle aree coinvolte dall’instabilità: qui le temperature caleranno tanto più bruscamente quanto più intensi saranno eventualmente i fenomeni.

