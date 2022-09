METEO – RUGGITO dell’AUTUNNO nel WEEKEND con forte MALTEMPO e TRACOLLO TERMICO: prima NEVE sulle Alpi, ESTATE al CAPOLINEA

Tempo destinato ulteriormente a peggiorare in Italia

Se già nella prima parte della giornata odierna è evidente un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola dovuto all’aumento della nuvolosità sulle regioni centrali e all’ingresso dei primi rovesci su parte del nord, nelle prossime ore la situazione non andrà migliorando, anzi: è infatti attesa un’intensificazione dei nuclei di maltempo già in azione e la formazione di nuovi (scopri di più), in un contesto termico che rimarrà tutto sommato invariato sullo stivale, con temperature in calo solo laddove colpiscono i fenomeni.

Prossimi giorni maltempo in estensione

Le condizioni meteo sono destinate peraltro ulteriormente a peggiorare sulla nostra Penisola nei prossimi giorni, con il maltempo che si estenderà anche su altri settori dello stivale, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi e a carattere di nubifragio (scopri di più). Ancora una volta tuttavia le temperature non subiranno variazioni sostanziali all’interno del territorio nazionale, fatto salvo per le località colpite dall’instabilità: anche in questo caso vale che le temperature caleranno proporzionalmente all’intensità dei fenomeni.

Fronte freddo in discesa nel weekend, maltempo e tracollo termico

Un fronte freddo scenderà nel weekend verso la nostra Penisola a causa di un ulteriore impulso di maltempo che mette nel mirino l’Italia e il Mediterraneo centrale: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale evoluzione rinnoverà in alcuni settori del Paese condizioni di instabilità come vedremo nel prossimo paragrafo, riportando inoltre la neve sulle Alpi e, di conseguenza, anche un tracollo delle temperature sensibile in tutto il territorio nazionale.

Sabato di maltempo, tempo migliore per domenica

La giornata di maltempo sarà quella di sabato 17 settembre, con piogge e temporali localmente anche intensi sul basso versante tirrenico, con qualche sconfinamento sulla Puglia meridionale, dove i rovesci saranno più deboli. Instabilità caratterizzerà anche i settori nordorientali (con prima neve sulle Alpi a partire dai 1.300/1.500 metri), anche in questo caso con fenomeni localmente anche intensi e con qualche sconfinamento sulle Marche. Altrove il tempo si mostrerà più asciutto e le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento nella giornata di domenica 18 quando, tolto qualche residuale rovescio nella notte sulla Calabria tirrenica, il tempo potrà tornare generalmente stabile e asciutto.

