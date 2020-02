METEO ITALIA - Il caldo INCOMBE sulla Penisola, attese TEMPERATURE ''elevatissime''

Previsioni meteo, a ore il picco della ”canicola invernale”: tutti i dettagli e l’evoluzione a seguire METEO ITALIA – Un’estesa rimonta dell’anticiclone subtropicale sta portando in queste ore la colonnina di mercurio a subire un generale e sostanzioso aumento dando così una forte sensazione di caldo nelle ore centrali del giorno. Basti pensare che all’altezza di 850 hPa (circa 1500 metri) si potranno raggiungere valori prossimi o superiori ai +15°C tra Sardegna, Liguria e coste del medio-alto Tirreno. Valori che possiamo reputare ben al di sopra rispetto alla media del periodo, anche di oltre 10°C. Se prima la sensazione di tepore giornaliero veniva ”compensata” in minima parte dalle temperature più fredde lungo le vallate al primo mattino, ora nemmeno questo. Uno scenario invernale decisamente raccapricciante per tutti coloro che amano il freddo e la neve. Possibili localmente i +20°C, vediamo le zone più a rischio Ma anche sulle coste adriatiche e al Sud Italia la colonnina di mercurio non si risparmierà dal subire un’improvvisa e ulteriore impennata nella giornata odierna. Non è escluso infatti che localmente possano raggiungersi i +20°C, specie sui settori adriatici, il che è piuttosto indicativo sul tipo di tempo che ci aspetterà in questa prima parte della settimana. L’anticiclone precede uno scambio meridiano, crollo delle temperature a seguire L’anticiclone subtropicale descrive un movimento che ricorda molto quanto solitamente avviene d’estate poco prima di uno scambio meridiano più importante. Anche in questo caso infatti le temperature subiranno un’impennata fino poi ad un successivo crollo atteso nella metà della prossima settimana, senza però andare a bilanciare con quanto avvenuto in precedenza.

”Caldo vero” atteso nelle prossime ore Il picco delle temperature ad 850 hPa si raggiungerà, con ogni probabilità, nella serata odierna: è qui infatti che lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna localmente verranno raggiunti valori intorno a +17°C, ponendo questa situazione più o meno sullo stesso livello rispetto ad uno scenario sciroccale sul nostro Paese. In questo caso sarà invece ”caldo vero”, con il sole e le schiarite che non mancheranno dal fare la loro comparsa.

Un arrivederci ? Come detto anche nel precedente paragrafo, sembra ormai certo che dalla metà di questa settimana vi sarà un’improvvisa irruzione di aria artica che porterà di nuovo la colonnina di mercurio a subire un brusco calo. Tuttavia, con lo sfondamento della soglia del NAM atteso nuovamente per la metà del mese di febbraio, non è da escludere che eventi caratterizzati da tempo mite e asciutto non possano ancora una volta affacciarsi sulla nostra Penisola, anche durante quello che viene reputato il mese più nevoso del trimestre invernale.