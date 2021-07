METEO – ITALIA in balia della goccia fredda con PIOGGE e TEMPORALI, poi in settimana torna la stabilità

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea non ha subito significative variazione nelle ultime 24 ore; persiste un vasto promontorio anticiclonico, disteso dall’entroterra africano sin verso la Gran Bretagna, dove posiziona i suoi massimi barici, con ai suoi fianchi due aree cicloniche. Una in azione sul vicino Atlantico ed una seconda tra il comparto Balcanico ed il Mediterraneo centrale, influenzando ancora le condizioni meteo anche sull’Italia. Persistono sul nostro Paese, quindi, condizioni meteo spiccatamente instabili, con temperature al di sotto delle medie stagionali. Vediamo nei dettagli la previsione meteo sull’Italia ed una tendenza per la prossima settimana.

Tempo in atto sull’Italia

Meteo Italia – La circolazione ciclonica centrata tra i Balcani e l’Italia, coadiuvata da un minimo al suolo posizionato sul basso Tirreno, alimenta nubi e fenomeni sul nostro Paese. Nel corso della notte forti temporali hanno interessato il nord della Sicilia, con accumuli pluviometrici nel palermitano fino a 80-90 mm, e le Marche meridionale. In questo avvio di giornata insistono gli acquazzoni ed i temporali sul nord della Sicilia, così come sulla Puglia garganica e localmente tra Marche ed Abruzzo. Molte nubi sono in transito al nordest e regioni centrali, ma senza fenomeni di rilievo. Ieri una tromba d’aria si è abbattuta sulle Marche.

Nuovi temporali e piogge nelle prossime ore al centro-sud

Meteo Italia – L’azione della circolazione depressionaria influenzerà le condizioni meteorologiche anche della giornata odierna. Nel corso delle ore pomeridiane piogge e temporali torneranno ad interessare in maniera irregolare gran parte delle regioni meridionali, zone interne del medio-basso Lazio, Marche ed Abruzzo. L’instabilità non risparmierà il Triveneto e la Sicilia, dove potranno svilupparsi fenomeni irregolari, anche a carattere temporalesco. Rischio nubifragi in Calabria. Tempo più asciutto al nordovest e Sardegna. Ventilazione settentrionale su tutto il Paese, con le temperature che si manterranno ancora al di sotto delle medie del periodo.

