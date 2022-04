METEO – ITALIA in balia di un VORTICE FREDDO con NEVE a bassissima quota, GRANDINATE e FORTI VENTI

L’Italia ripiomba in Inverno, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica è decisamente invernale su parte dell’Europa, interessata da masse d’aria di matrice artica, piuttosto fredde per il periodo. L’anticiclone delle Azzorre si è infatti disteso verso le alte latitudini, favorendo la discesa di una vasta saccatura dalla Penisola scandinava al Mediterraneo centrale. Vortice molto freddo in quota, con isoterme fino a -34°C a 500 hPa, ha fatto il suo ingresso dalla Francia, determinando la genesi di una bassa pressione pari a 992 hPa tra il mar Ligure e l’alto Tirreno. Ci attende un weekend con meteo invernale sull’Italia con piogge, temporali, venti tempestosi e neve a bassissima quota.

Meteo sabato 2 aprile: nucleo freddo sull’Italia , sarà una giornata invernale

Meteo – Scatta l’allerta della Protezione Civile. Un vortice molto freddo per il periodo transiterà oggi sul centro Italia. Le previsioni meteo per le prossime ore saranno caratterizzate da molte nubi su tutto il Paese, con associati acquazzoni e temporali sparsi. I fenomeni risulteranno più frequenti ed intensi in particolare sulle regioni centrali, Triveneto, Liguria, Sardegna e Campania dove potranno verificarsi temporali localmente di forte intensità. La quota neve risulterà piuttosto bassa e mediamente compresa tra i 400-600 metri, ma con momentanei sconfinamenti fino a 300-400 metri durante i fenomeni più intensi; grandine e rovesci di neve tonda potranno interessare le aree pianeggianti e costiere. Residui fenomeni nella prima parte di giornata anche sul Piemonte sud-occidentale, nevosi dai 400-600 metri. Tempo più asciutto tra Puglia e settori ionici. Venti intensi da Maestrale e Libeccio, con raffiche superiori ai 60 km/h al centro-sud e punte di 100 km/h in Sardegna. Temperature in deciso calo, con valori al di sotto delle medie del periodo anche di 10°C.

Domenica graduale miglioramento, ma con residua instabilità

La bassa pressione scivolerà verso i Balcani nel corso della giornata di domenica, favorendo un generale miglioramento del tempo. Tuttavia, permarranno residue condizioni d’instabilità, in particolare sui settori prealpini, Piemonte, Marche, Toscana e zone interne del centro-sud dove non mancheranno nel corso della giornata acquazzoni sparsi. Temperature in graduale ripresa, con quota neve mediamente attorno ai 700-900 metri in progressivo rialzo fino ai 1000-1200 metri dell’Appennino meridionale. Brusca frenata della Primavera, ma quando torna il bel tempo? Vediamo nella prossima pagina la tendenza per il prosieguo di aprile.