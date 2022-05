METEO – ITALIA in compagnia di INSTABILITA’ pomeridiana. A seguire torna il MALTEMPO, ma vediamo dove

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione barica che vede l’italia alle prese con una goccia fredda che sta determinando la formazione di rovesci e temporali pomeridiani in questi giorni. Stamattina i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulle regioni del nord-ovest. Vediamo cosa accadrà nella giornata odierna, con le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo – AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sull’arco Alpino, Piemonte e Liguria; variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio attese piogge e temporali in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Umbria e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta. AL SUD E SULLE ISOLE: Nuvolosità irregolare al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno altrove. Al pomeriggio tempo instabile sulle aree Appenniniche e sui settori interni della Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con residue piogge solo sul Molise. Vediamo di seguito la tendenza per i prossimi giorni.

Instabilità pomeridiana insistente

Tendenza meteo – Tra oggi e domani la saccatura depressionaria si posizionerà sulla penisola Iberica alimentando su queste zone. Sull’Italia avremo ancora instabilità con temporali pomeridiani e tempo stabile nelle ore mattutine. Da giovedì tuttavia secondo il modello GFS potrebbe tornare il maltempo grazie ad una depressione di matrice nord-africana in avvicinamento verso il bacino Mediterraneo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti nel prossimo paragrafo.

Da giovedì nuova fase di maltempo vediamo dove

La situazione sinottica di metà settimana vede un rialzo delle temperature dettato da una breve risalita di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale; questo anticiperà il passaggio di una goccia fredda in quota complice delle piogge e del maltempo nella seconda parte di questa settimana. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

