METEO ITALIA – Inizia l’AUTUNNO meteorologico con una PERTURBAZIONE atlantica, ecco dove colpirà

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’autunno meteorologico è appena iniziato portando con sé instabilità e maltempo: osservando l’ultima immagine del satellite si può individuare la presenza di alcuni nuclei temporaleschi tra lo Spezzino ed il Triveneto. Nelle prossime ore avremo instabilità atmosferica, con acquazzoni e temporali a partire dai settori montani della nostra penisola. Di seguito vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per il 1 settembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 1 settembre: AL NORD: Tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Est e fenomeni anche su settori alpini e appenninici, più asciutto in Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e settori appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in movimento verso le coste adriatiche, asciutto altrove. In serata residui fenomeni tra Umbria e Marche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge possibili sulle coste tirreniche. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne Peninsulari, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento e tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in graduale aumento sulle Isole Maggiori. Fase di maltempo che si approfondirà nel corso della giornata odierna.

Prima perturbazione del mese

Meteo – Con l’esordio dell’autunno meteorologico avremo la prima perturbazione del mese: l’alta pressione domani lascerà spazio al transito di un nuovo cavo d’onda, che porterà un abbassamento dei geopotenziali ed aria relativamente più fresca in quota. Nella giornata del 1 settembre sono attesi (specie nelle ore pomeridiane) temporali e nubifragi sui settori Adriatici, dove localmente potrebbero cadere fino ad oltre 100 mm. Le zone con maggior rischio di fenomeni intensi risultano al momento: le Marche, l’Abruzzo ed il Molise. Al nord avremo ancora instabilità pomeridiana, con fenomeni che potrebbero sconfinare sulle zone di pianura nel corso della serata. Vediamo infine cosa potrebbe accadere nel fine settimana.

Nuovo peggioramento nel weekend

Col primo weekend del mese di settembre il maltempo dovrebbe risultare piuttosto marcato in Italia: stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, una zona di bassa pressione dovrebbe approfondirsi ad ovest della Gran Bretagna. La sua azione andrebbe a favorire il richiamo di correnti caldo-umide sui versanti occidentali della nostra penisola, innescando forti temporali a partire dai settori Tirrenici. Un’ipotesi che al momento non sembrerebbe così remota e proposta più volte dalle simulazione dei centri di calcolo, ma che ha bisogno di ulteriori conferme per avverarsi.

