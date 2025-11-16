Meteo Italia – Intensa perturbazione in arrivo con piogge, temporali e nubifragi su parte del Paese

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo anticiclonico disteso dalle Azzorre sino al nord Atlantico, mentre una saccatura si distende dalla Scandinavia sino alla Penisola Iberica. Pressione in flessione sul Mediterraneo per l’ingresso di correnti umide oceaniche con nuovo intenso peggioramento atteso su parte d’Italia.

Oggi arriva una nuova perturbazione al nord

Flusso umido perturbato che nella giornata di domenica piloterà una nuova perturbazione sul nord Italia. Attesa una giornata di domenica con maltempo a partire dalle regioni di Nordovest con piogge e temporali in estensione al Nordest nella seconda parte di giornata. Asciutto sul resto del Paese, ma con molte nubi di passaggio, salvo qualche debole pioggia in arrivo su Sardegna e Toscana.

Rischio nubifragi su Liguria e Triveneto

Dopo il violento maltempo che ha colpito ieri la Liguria, torna il rischio nubifragi nella giornata odierna. Centri di calcolo mostrano ingenti quantitativi di pioggia ancora sulla Liguria con picchi giornalieri anche di 200 mm, ma anche sul Friuli. Abbondanti precipitazioni sono attese anche su alta Lombardia e prealpi venete con cumulate giornaliere superiori ai 100 mm. Attenzione quindi a possibili allagamenti, smottamenti e fiumi ingrossati.

Prossima settimana dinamica tra maltempo e calo delle temperature

Autunno che torna a farsi sentire in Italia. Prossima settimana che sarà piuttosto dinamica sull’Italia con nuovi affondi perturbati, coinvolgendo anche del centro-sud. Nella seconda parte della settimana atteso un progressivo ingresso di correnti più fredde con annesso calo termico e nuovo maltempo con calo della quota neve su Alpi ed Appennino centro-settentrionale. Rimanete aggiornati!

