Meteo domani 23 novembre: tempo in miglioramento in Italia con schiarite, ma clima ancora freddo

Situazione sinottica europea Vortice freddo che dal Mediterraneo centrale si muove verso i Balcani, lasciando spazio ad un miglioramento meteo sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Flusso perturbato che scorre più a nord con diversi minimi al suolo intorno a 1000 hPa tra Islanda e Scandinavia, mentre una struttura depressionaria più profonda con minimo al suolo di circa 985 hPa raggiunge le Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 23 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni . Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con precipitazioni sparse al Nord-Ovest, con neve anche a quote piuttosto basse sul Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche disturbo nuvoloso specie sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento con locali piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento con locali piogge anche sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

