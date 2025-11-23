Meteo Italia – Momentaneo miglioramento, salvo residui disturbi, ma domani arriva una nuova intensa perturbazione

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una ciclogenesi pari a 985 hPa è in azione sul Regno Unito. Saccatura distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo centrale è in movimento verso levante, favorendo un momentaneo aumento del campo barico sull’Italia con meteo in miglioramento.

Domenica momentaneo miglioramento

Ciclogenesi in rapido allontanamento verso levante, favorirà una ripresa del campo barico. Giornata di domenica che farà quindi registrare un momentaneo miglioramento del tempo con ampie schiarite nel corso del mattino, salvo innocui addensamenti su Liguria, alta Toscana e Sardegna, mentre residui fenomeni potranno attardarsi sui settori del basso Tirreno. Nel corso del pomeriggio tempo qualche pioggia è attesa in Sardegna, ampie schiarite al centro-sud e Sicilia. Peggiora dalla sera sulle Alpi occidentale, levante ligure ed alta Toscana con precipitazioni in accentuazione nottetempo.

Temperature in ulteriore calo

Temperature che hanno subito un brusco calo nelle ultime ore con valori massimi nella giornata odierna attesi attorno agli 8-10°C al centro-nord, salvo punte di +11/+12°C sulle coste di Liguria e Lazio. Valori più elevati al sud e Sicilia, mediamente attorno ai +11/+14°C salvo punte superiori in Sicilia. Freddo in queste prime ore del mattino con gelate sino in pianura al nord e zone interne del centro con valori anche di -3/-5°C in Piemonte.

Domani torna il maltempo

Anticiclone delle Azzorre che anche nei prossimi giorni rimarrà defilato sul vicino Atlantico. In tal modo l’Europa sarà ancora bersaglio delle umide e piovose correnti perturbate. Una nuova intensa perturbazione riuscirà infatti a raggiungere l’Italia ad inizio della prossima settimana. Maltempo che interesserà in particolare i settori tirrenici, Sardegna e parte del nord con fenomeni che nella giornata di lunedì 24 novembre risulteranno persistenti e diffusi. Secondo impulso perturbato atteso nella giornata di martedì con nuovi fenomeni al Nordest e regioni centro-meridionali.

