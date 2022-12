Meteo Italia – Intenso peggioramento alle porte con piogge, temporali ed anche neve a bassa quota

Tempo per lo più stabile in Italia ma con qualche pioggia su alcune regioni

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede aria molto fredda in discesa dalla Scandinavia verso l’Europa centrale ed un vortice depressionario presente sul basso Atlantico in avvicinamento all’Europa occidentale. Correnti umide attraversano il Mediterraneo, portando nuvolosità in transito soprattutto sulle regioni centrali con anche qualche pioggia associata, più asciutto al Nord ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e al Sud e sulle Isole Maggiori con ampi spazi di sereno.

Tempo in peggioramento da domani

Nella giornata di domani la saccatura artica raggiungerà le Isole Britanniche e il vortice depressionario si porterà a ridosso della Penisola Iberica. Flusso umido in intensificazione sul Mediterraneo, il quale porterà un aumento della nuvolosità su tutto il Centro-Nord. Nel pomeriggio inizieranno ad arrivare le prime piogge tra Liguria e Toscana. Maltempo in estensione tra la sera e la notte a tutte le regioni centro-settentrionali con piogge e temporali sparsi. Nella notte possibili anche delle nevicate a bassa quota sul Piemonte grazie al cuscinetto freddo presente al suolo.

Venerdì con piogge e temporali su parte dell’Italia e temperature in generale aumento

Nella giornata di venerdì il vortice depressionario avrà oramai raggiunto la Penisola Iberica, intensificando ulteriormente il flusso di correnti umide e instabili da sud-ovest verso l’Italia. Piogge e temperali andranno ad interessare gran parte del Centro-Nord, con fenomeni più intensi sulle regioni centrali del versante tirrenico e al Nord-Est. Temperature in aumento, su valori anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo, con conseguente rialzo anche della quota neve. Ma dal weekend potremo avere un nuovo calo termico, come vedremo di seguito.

Prima ondata di freddo dell’inverno con neve a bassa quota possibile dal weekend

Modelli ancora discordi soprattutto sull’entità dell’ingresso freddo ma un po’ tutti mostrano l’aria artica presente sull’Europa riversarsi in parte sul Mediterraneo sul finire del prossimo weekend. Presto per trattare dettagli ma la giornata di Domenica dovrebbe vedere un calo delle temperature e una rapida fase instabile da Nord verso Sud. Possibilità anche di neve fino a quote collinari o localmente anche più in basso.

