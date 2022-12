Meteo – La Protezione Civile dirama l’allerta: qualche pioggia o temporale ancora in arrivo, ecco dove

Piogge e occasionali temporali ancora in azione sull’Italia

A seguito di una giornata che ha comunque visto il susseguirsi di piogge e temporali anche intensi a tratti in primis sulle zone interne della Toscana, con il maltempo che si è poi esteso anche all’Umbria, alle Marche centro-settentrionali e alla bassa Romagna, persistono dei fenomeni in serata (scopri dove) a causa dello scorrimento di correnti polari all’interno del bacino del Mediterraneo. Le temperature si attestano su valori più o meno in linea con la media del periodo o oltre laddove è presente nuvolosità che ostruisce il fenomeno dell’inversione termica.

Maltempo confermato per domani

La persistenza di un flusso di correnti polari all’interno del bacino del Mediterraneo centrale provocherà nella giornata di domani mercoledì 7 dicembre ancora maltempo su alcune aree dello stivale, tra cui il medio Tirreno, con rovesci che tra la notte e il mattino potranno ancora raggiungere Umbria, Marche centro-settentrionali e bassa Romagna. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e senza grosse variazioni sul fronte termico.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Lazio centro-settentrionale ed Abruzzo occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lazio orientale, Umbria meridionale e Marche meridionali. Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulle pianure del Nord. Temperature: senza variazioni significative. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 7 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Trasimeno – Nestore, Alto Tevere.

