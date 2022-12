Meteo Immacolata – Intenso peggioramento a partire dall’8 dicembre con piogge, temporali e nevicate abbondanti

Fronte instabile sull’Italia centrale porta piogge e temporali

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Un fronte instabile, associato ad un piccolo cavetto d’onda con nucleo freddo in quota presente sull’Europa centrale, sta interessando le regioni centrali italiane portando nuvolosità in transito ed anche piogge e locali temporali soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Nella giornata di domani qualche fenomeno andrà ad interessare anche Lazio e Abruzzo. Tempo stabile sul resto dell’Italia con ampi spazi sereno, ma con nebbie in Pianura Padana e locali addensamenti da nuvolosità bassa anche lungo i settori adriatici. Nel frattempo aria molto fredda di natura artica inizia a scendere dalla Scandinavia verso l’Europa.

Peggioramento meteo nel giorno dell’Immacolata

La saccatura artica in discesa sull’Europa, nel giorno dell’8 dicembre si andrà ad estendere verso l’Europa occidentale, favorendo la risalita di un vortice depressionario dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un peggioramento meteo dalla seconda parte del giorno dell’Immacolata, a partire dalle regioni di Nord-Ovest e quelle centrali del versante tirrenico. Durante la notte su venerdì il maltempo tenderà poi ad espandersi su tutte le regioni centro-settentrionali. Forte maltempo atteso infatti per la giornata di venerdì, con piogge diffuse e temporali sparsi al Centro-Nord, con anche la possibilità di locali nubifragi tra Toscana e Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Nevicate abbondanti sono attese sulle Alpi, ma con quota neve in salita a causa di un rialzo termico che porterà le temperature anche sopra le medie del periodo specie al Centro-Sud. Possibili nevicate fino a bassa quota invece sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale a causa dell’aria fredda intrappolata al Nord-Ovest.

Possibile ingresso di aria fredda anche sul Mediterraneo nel weekend

La rotazione della vasta circolazione depressionaria estesa dalla Scandinavia verso l’Europa occidentale, potrebbe far affluire l‘aria fredda anche sul Mediterraneo dalla porta del Rodano nel secondo weekend di dicembre. Questo porterebbe un intenso peggioramento di stampo invernale sull’Italia da Nord verso Sud, con temperature in deciso calo. Maltempo che potrebbe portare fenomeni anche molto intensi e, visto l’ingresso di aria molto fredda, non sono escluse nevicate anche fino a quote collinari. Temperature che entro domenica si porterebbero sotto le medie del periodo un po’ su tutta l’Italia.

Tendenza meteo: per la prossima settimana ancora evoluzione molto dinamica con molte piogge

Il passaggio freddo nel weekend sull’Italia chiuderà probabilmente questo primo capitolo del vortice polare. Nel corso della prossima settimana dovremmo infatti avere un fisiologico ricompattamento con flusso molto ondulato sull’Europa e sul Mediterraneo. Meno freddo dunque ma ancora condizioni meteo a tratti instabili o perturbato sull’Italia con piogge e neve sulle montagne. Evoluzione comunque assai incerta dunque non ci resta che seguire tutti i prossimi aggiornamenti.

