Meteo Italia: intenso peggioramento in arrivo sulla Penisola, attese piogge e forti temporali – Sin dalle prime ore di questa mattina di venerdì 31 agosto 2018 la situazione meteo in Italia vede l’inizio di un intenso peggioramento che andrà ad interessare molte regioni del nostro Paese nei giorni a seguire. L’isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo centro-orientale comporterà infatti l’arrivo di pioggia, temporali ed un cospicuo calo delle temperature a partire soprattutto da domani. Le regioni ad essere maggiormente colpite, almeno in questo primo frangente, risulteranno soprattutto quelle centro-settentrionali con i fenomeni che si presenteranno a tratti molto intensi su Emilia-Romagna, Triveneto, Marche, Liguria, Lombardia, Umbria, Marche e Abruzzo. Qualche spazio di sole ancora presente invece al Meridione dove ci sarà comunque modo di assistere a condizioni di instabilità a partire dalle prime ore di sabato su Molise e Campania.