Meteo Italia – Inverno alla ribalta, irrompono le fredde correnti artiche con crollo delle temperature

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area altopressoria distesa dal vicino Atlantico al Regno Unito, dove posiziona i suoi massimi pressori pari a 1046 hPa. Di conseguenza una vasta saccatura, alimentata di masse d’aria artiche, si distende dalla Russia ai Balcani in progressiva espansione verso il Mediterraneo centrale. In tal modo sull’Italia affluiscono fredde correnti artiche, responsabili di un calo termico e della quota neve.

Meteo Italia domenica 5 febbraio: arriva l’aria fredda con calo termico diffuso

Meteo domenica 5 febbraio: irrompono le fredde correnti artiche sul’Italia. Dopo un avvio di weekend mite per il periodo, specie al nordovest dove le colonnine di mercurio hanno valicato la soglia dei +20°C complice i venti di foehn, nella giornata odierna si assisterà al ritorno di condizioni meteo più invernali. Giornata odierna, infatti, che vedrà un diffuso calo termico per l’arrivo delle fredde correnti artiche da Nord-Est, con qualche acquazzone atteso lungo le coste del medio-basso Adriatico e sulla Calabria ionica. Quota neve in deciso calo con possibili fiocchi in Appennino fino a 200 metri, mentre tra Puglia e Calabria dagli iniziali 300-500 metri, sino ai 100 metri della sera. Tempo mediamente stabile sul resto d’Italia, salvo qualche nube di passaggio, ma con tendenza al peggioramento tra la sera e la notte su Piemonte, Liguria e Sardegna. Deboli piogge raggiungeranno l’Isola, mentre i primi fiocchi di neve a bassa quota sono attesi sul Piemonte, fino alla città di Torino. Diffuso calo delle temperature con valori massimi che faticheranno a raggiungere i +10°C al Nord e lungo i settori adriatici.

Avvio di settimana con freddo intenso e qualche nevicata a bassissima quota

Goccia fredda in discesa dalla Scandinavia raggiungerà la prossima notte le regioni di Nordovest, portandosi nella giornata di lunedì tra Baleari e Sardegna. Ciclogenesi in formazione sul Mar di Sardegna determinerà condizioni meteo perturbate sull’Isola con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose dal pomeriggio-sera a partire dai 600-800 metri. Nubi in transito sul resto del Paese, specie sui settori orientali, con deboli nevicate a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, sino a ridosso delle pianure e dell’immediato entroterra costiero. Rovesci nevosi possibili anche in Puglia, fino al piano. Fiocchi di neve anche sul Piemonte occidentale, fino a ridosso della città di Torino. Temperature in deciso ulteriore calo con valori massimi inferiori ai +10°C sui settori Peninsulari, con temperature diurne di poco superiori ai +5°C sulla Pianura Padana e settori adriatici, mentre i valori notturni si porteranno al di sotto dello zero sulla Pianura Padana e zone interne del centro. Febbraio con ritorno dell’Inverno, ma quanto durerà l’ondata fredda? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Ondata di freddo fino al prossimo weekend

Ondata di freddo in arrivo sull’Italia che potrebbe durare fino a sabato 11 febbraio. L’apice a scala nazione dell’ondata di freddo, grazie ad un contributo artico-continentale, quindi masse d’aria molto fredde anche nei bassi strati, dovrebbe raggiungersi tra lunedì e martedì, quando i valori massimi si manterranno diffusamente al di sotto dei +10°C, fatta eccezione per le due Isole Maggiori. Temperature che risulteranno al di sotto delle medie del periodo localmente anche di 6-8°C, fino a 10°C sui settori montuosi. Freddo intenso al centro-nord fino alla giornata di giovedì, mentre sulle due Isole si registrerà un graduale addolcimento termico, per la risalita di masse d’aria dai quadranti meridionali, richiamate da due centri di bassa pressione previsti in formazione a sud della Sicilia ed a ridosso delle Baleari. Nel complesso la prossima settimana vedrà quindi tutta l’Italia con temperature inferiori alle medie del periodo, con rischio deboli nevicate per lo più sui settori adriatici, dove potranno lambire i settori costieri, Calabria, ovest Piemonte ed a quote basso collinari sulle due Isole Maggiori. Rimanete aggiornati!

