Meteo Italia – inverno in ritirata nella seconda metà di febbraio, anticiclone per molti giorni

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia e in Europa

Bolla anticiclonica presente sui settori centro-occidentali del continente con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia con la giornata che vedrà sole prevalente. Da segnalare solo qualche disturbo nuvoloso al Sud con qualche pioggia possibile tra Calabria e Sicilia. Aria fredda in quota transita infatti tra Grecia e regioni meridionali, netto miglioramento meteo comunque nelle prossime ore.

Inverno che si avvia al termine con un robusto anticiclone difficile da scardinare

Prima parte di febbraio che ha vista clima piuttosto freddo sull’Italia a causa del flusso di correnti dai quadranti orientali o nord-orientali. Condizioni meteo instabili o perturbate su regioni Adriatiche e Sud dove non sono mancate piogge e anche neve. Diverso il discorso per il Nord e i settori centrali tirrenici in molti casi ancora a 0 mm mensili. L’alta pressione che adesso si impone sul vecchio continente non sembra promettere bene per le ultime settimane dell’inverno in Italia e non solo.

Super anticiclone e temperature sopra media anche di 12 gradi

Settimana appena iniziata che vedrà un robusto campo di alta pressione stazionare tra Mediterraneo ed Europa ma soprattutto temperature piuttosto anomale. Principali modelli che mostrano infatti anomalie positive di temperature fino a 10-12 gradi specie tra Germania e Scandinavia. Non andrà meglio sulla nostra Penisola dove i valori saranno sopra media anche di 8 gradi specie sulle regioni del Nord. Visto il perdurare della situazione potrebbe veramente ormai trovarci all’epilogo dell’inverno.

Tendenza meteo: inverno che potrebbe chiudersi con un altro periodo mite e secco

Mese di febbraio giunto al giro di boa e che ancora una volta presenta un volto siccitoso al Nord e sui settori tirrenici centrali dove le piogge sono stati veramente esigue se non nulle. Adesso la prospettiva meteo non è certamente rosea e l’inverno potrebbe terminare con un ingombrante anticiclone tra Mediterraneo ed Europa. Come al solito speranze riposte nel mese successivo, in questo caso marzo, il quale potrebbe anche regalarci un inizio di primavera freddo e piovoso.

