METEO ITALIA – ipotesi maltempo invernale entro la fine di novembre, vediamo la tendenza aggiornata

Residue piogge in Italia ma tempo in generale miglioramento

Alta pressione in rimonta verso l’Europa con condizioni meteo in generale miglioramento anche in Italia. Giornata di ieri che ha visto ancora piogge abbondanti e temporali localmente intesi. Oggi i fenomeni residui si concentreranno al Sud dove è presente ancora una balda saccatura depressionaria. Nel corso della giornata piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Qualche precipitazione non esclusa anche su Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Fenomeni in ulteriore diminuzione nel corso delle ora serali.

Meteo weekend: rimonta l’anticiclone con sole ma anche nebbie e nubi basse

Confermato tra domani e l’inizio del prossimo weekend l’espansione di un robusto anticiclone con massimi al suolo fino a 1030 hPa sull’Europa centro-occidentale. Questo raggiungerà anche il Mediterraneo centrale portando per il penultimo weekend di novembre condizioni meteo più stabili sull’Italia. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma attenzione comunque al ritorno di nebbie e nubi basse specie su coste e pianure. Temperature in aumento su valori anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie.

Si va delineando un peggioramento importante per la prossima settimana

Nei primi giorni della prossima settimana i principali modelli mostrano un anticiclone in elevazione in pieno Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Saccatura depressionaria in allungamento dalla Scandinavia verso la Penisola Iberica passando per i settori centrali del continente. Primo peggioramento meteo che potrebbe interessare l’Italia ma con clima relativamente mite a causa delle correnti dai quadranti meridionali. Ipotesi maltempo invernale invece sul finire della settimana.

