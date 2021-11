METEO – Violento MALTEMPO colpisce le Marche: ESONDANO due torrenti, EVACUATE alcune famiglie

Violento maltempo travolge la Sicilia in mattinata

Il transito di una perturbazione in graduale esaurimento nei prossimi giorni ha fatto sì che oggi si ripercuotesse sull’Italia l’ennesima giornata di maltempo della serie. Talvolta però, l’instabilità ha presentato carattere estremo, come nel caso della Sicilia in mattinata, dove un susseguirsi di trombe d’aria avrebbe provocato purtroppo anche una vittima. Tuttavia piogge e occasionali temporali hanno interessato e continuano a farlo in maniera principalmente sparsa molti settori centro-meridionali.

Maltempo anche per domani e venerdì, ma verso un miglioramento

Come accennato in precedenza, la perturbazione attualmente in auge sul Mediterraneo andrà incontro ad un graduale esaurimento, con l’Anticiclone pronto ad approfittarne entro il weekend. Nella giornata di domani giovedì 18 novembre soprattutto, ma anche in quella di venerdì 19 non mancheranno dei disturbi di maltempo (scopri dove) che tuttavia presenteranno un’estensione e un’intensità sempre minore col trascorrere delle ore.

Marche bersagliate dal maltempo, esondano due torrenti nel pesarese

Il violento maltempo ha colpito duramente le Marche soprattutto tra il pomeriggio e la serata di ieri, con situazione che era apparsa già difficile nell’ascolano. Nella notte tuttavia si è ulteriormente aggravata, interessando aree comunque più a nord dell’ascolano e in particolare il pesarese. Stando infatti a ciò che riporta il sito “ilmessaggero.it” due torrenti sarebbero esondati nella notte a Ponte Sasso di Fano, con l’acqua che avrebbe allagato i piani interrati e famiglie costrette ad abbandonare per questo le proprie abitazioni. Ma non è finita qui, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

