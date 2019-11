METEO ITALIA – L’AUTUNNO non si dà più freni, una nuova settimana di MALTEMPO è alle porte, i dettagli

Autunno incontenibile

Dopo un inizio di stagione un po’ così e così, grazie ad un settembre ed un ottobre prevalentemente anticiclonici e siccitosi (se non per qualche episodio di maltempo estremo), in questo novembre l’Autunno ha deciso di ingranare la marcia e non fermarsi più. Lo dimostra anche il fatto stesso che ci troviamo al giorno 17 e le rimonte anticiclonico sul nostro Paese ammontano ancora a 0 nel mese corrente. L’Alta pressione, come vedremo, si farà attendere ancora un po’, con una nuova settimana di maltempo alle porte.

Oggi piogge e temporali in tutto il Paese

Focalizziamoci prima su come chiuderà questa settimana, ovvero con l’instabilità che caratterizzerà entro fine giornata la maggior parte del territorio italiano. Forte maltempo si è già avuto nel corso della nottata appena trascorsa sulle regioni centro-settentrionali, colpendo maggiormente i settori tirrenici centrali e quelli nord-orientali del Triveneto, apportando qualche disagio e accumuli localmente anche oltre i 100 millimetri. Nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno anche verso meridione, interessando praticamente tutto il Paese.

Nuova settimana di maltempo alle porte?

Stando alle ultimissime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sembrerebbe che stia per subentrare una nuova settimana di prevalente maltempo. A differenza dei passati 16 giorni del mese però, nel corso di questa settimana l’Alta pressione cercherà nuovamente di spingere sul nostro Paese e sul Mediterraneo, riuscendo solo parzialmente nel suo intento e anche per brevissimo tempo: è alle porte una nuova settimana caratterizzata dall’instabilità.