Meteo Italia: locali temporali in arrivo poi goccia fredda e calo termico nel fine settimana

Piogge nelle prossime ore al Nord Italia, possibili anche temporali

Come anticipato nei giorni scorsi una saccatura depressionario si muove sulla Penisola Iberica e un flusso di correnti umide investe le regioni del Nord Italia. Condizioni meteo che saranno dunque instabili nella giornata odierna con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Nord-Ovest. Possibilità anche di temporali soprattutto sulla Liguria nella seconda parte della giornata. Tra la notte e le prime ore di domani peggioramento meteo che si sposta verso il Nord-Est con qualche pioggia che raggiunge anche le regioni centrali tirreniche.

Clima mite al Centro-Sud con valori sopra media, calo nel fine settimana

Aria più mite raggiunge l’Italia con il promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo ceMeteo Italia – temporali nelle prossime ore, goccia fredda e calo termico a seguirentrale. Valori di temperatura di qualche grado al di sopra delle medie specie al Centro-Sud. Importante sopra media in arrivo invece nel weekend sull’Europa centro-settentrionale con anomalie positive anche di 10-12 gradi. Temperature in calo invece sull’Italia nel fine settimana per il transito di una piccola goccia fredda.

Traiettoria della goccia fredda che si va delineando, ecco dove potrebbe transitare

Tra Venerdì e Sabato robusto campo di alta pressione in rinforzo sui settori centrali del continente con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Una goccia fredda in transito sui Balcani punterà però l’Italia e probabilmente sarà sulle nostre regioni centro-settentrionali nella giornata di Domenica. Condizioni meteo instabili dunque nel weekend con temperature in calo su valori generalmente in linea con le medie o di poco al di sotto.

Tendenza meteo: si apre la porta atlantica nella seconda metà di novembre?

Estate di San Martino a pieno regime nel cuore dell’Europa mentre sul Mediterraneo l’aria sarà più fresca grazie al transito della goccia fredda. La prima parte della prossima settimana dovrebbe vedere i massimi dell’anticiclone spostarsi verso l’Europa orientale mentre una vasta struttura depressionaria dovrebbe raggiungere l’Europa occidentale. Tendenza meteo che vederebbe una possibile apertura della porta atlantica nella seconda metà del mese con il ritorno delle piogge.

