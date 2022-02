METEO ITALIA – MALTEMPO ad inizio settimana con PIOGGE e NEVE, poi torna l’ANTICICLONE

Meteo Italia, la situazione

Meteo – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica a scala europea è ancora caratterizzata dalla presenza di un vasto campo anticiclonico sulle nazioni sudorientali, con massimi barici al suolo pari a 1037 hPa tra Mar Nero, Ucraina e Romania. Massimi barici in quota si sono trasferiti nelle ultime ore sul vicino Atlantico, favorendo un progressivo ingresso di masse d’aria più umide sull’Italia con peggioramento meteo atteso per la giornata di San Valentino causato da una saccatura nord atlantica, attualmente presente tra Regno Unito e nord della Francia.

Oggi nubi in aumento sull’Italia con qualche fenomeno a fine giornata

Meteo Domenica 13 febbraio – Campo barico in decisa flessione sul Mediterraneo centrale sta determinando infiltrazioni umide da ovest. Vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna. Nubi quindi in progressivo aumento sul nostro Paese, con qualche debole pioggia attesa dalla sera su Toscana, Lazio ed Umbria occidentale. Mediamente asciutto sul resto dell’Italia, con maggiori schiarite nella prima parte di giornata su Sicilia, Campania e regioni settentrionali. Temperature massime ancora miti, specie al centro-sud dove potranno ancora raggiungere i +14/+16°C.

Maltempo ad inizio settimana sull’Italia, neve a bassa quota su parte del nord

Meteo – Maltempo atteso ad inizio settimana sull’Italia per il passaggio di una perturbazione nord atlantica. Il tempo tenderà a peggiorare lunedì 14 febbraio con primi fenomeni a partire dai settori tirrenici e di nordovest. Quota neve in calo al nord con fiocchi tra Piemonte, Emilia occidentale, Lombardia e savonese attesi inizialmente dai 400-600 metri, in calo tra la sera e la notte sin verso i 200-300 metri con fiocchi localmente in pianura. Martedì la parte più attiva della perturbazione transiterà sull’Italia portando piogge su gran parte del Paese, rinforzo dei venti e neve a bassa quota anche sul Triveneto. Tornerà quindi la pioggia sulle regioni settentrionali, dopo un lungo periodo con assenza di precipitazioni. Sarà tuttavia una parentesi momentanea, poi è atteso il ritorno dell’anticiclone. Vediamo i dettagli nella pagina successiva.