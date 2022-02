METEO – Dopo il MALTEMPO di SAN VALENTINO arriva un SUPER ANTICICLONE fino a MARZO? La tendenza

Isolato maltempo sullo stivale

Prevalente stabilità riguarda la nostra Penisola, tuttavia non sono passate inosservate isolate eccezioni di maltempo che hanno perlopiù investito i settori più orientali dello stivale, nonché quelli adriatici. Piogge di debole o moderata intensità e piuttosto localizzate hanno infatti interessato dapprima il triestino e la Romagna nella notte, per poi spostarsi sul medio versante adriatico questo pomeriggio e colpire infine anche, sempre in maniera isolata, la Puglia, la Basilicata e la Calabria in serata. Nel resto d’Italia, malgrado il tempo sia rimasto e rimane tutt’ora asciutto, si è comunque osservato un deciso aumento della presenza nuvolosa.

Prossime ore fenomeni ancora localizzati

Nessun cambiamento significativo è previsto palesarsi nel corso delle prossime ore e quindi nel prosieguo della serata corrente. Un flusso di correnti polari continua e continuerà a scorrere nel Mediterraneo centrale approfittando di un leggero cedimento dell’Alta pressione di stampo azzorriano nel comparto italico. Fenomeni piuttosto localizzati continueranno quindi a colpire alcune aree della nostra Penisola (scopri quali).

San Valentino peggioramento polare e poi la neve in pianura: Anticiclone in vista successivamente

Un peggioramento più consistente si farà strada verso l’Italia per la giornata di San Valentino, e coinvolgerà in primis il medio-alto versante tirrenico per poi estendersi in serata anche verso le regioni nordoccidentali, dove la quota neve risulterà in abbassamento repentino: entro la notte che divide infatti la giornata di lunedì 14 da quella di martedì 15 febbraio la neve potrebbe tornare ad imbiancare le pianure del Piemonte e della Lombardia occidentale. Poi un super Anticiclone sembra erigersi verso lo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

