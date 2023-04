Meteo Italia – maltempo ai nastri di partenza con temperature in calo e neve in montagna, ultimi aggiornamenti

Piogge e temporali sparsi al Nord Italia, maltempo in movimento verso il Centro-Sud

Situazione sinottica che vede una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sul Mare del Nord. Questa pilota una saccatura sul Mediterraneo centrale che sta già portando condizioni meteo instabili in Italia. Piogge e temporali sparsi interessano in queste prime ore del giorno del regioni del Nord, ed in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Nel corso del pomeriggio piogge in arrivo anche sulle regioni del Centro e poi entro la notte al Sud.

Altri impulsi instabili entro il weekend con calo delle temperature e neve in montagna

Nella giornata di Venerdì ecco arrivare aria via via più fredda sul Mediterraneo centrale con temperature in calo anche di 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Condizioni meteo ancora instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove avremo piogge e temporali sparsi con neve lungo l’Appennino localmente fin sotto i 1000 metri. Nuovo impulso perturbato tra Sabato e Domenica il quale rinnoverà condizioni meteo instabili su tutta l’Italia con clima freddo e piogge diffuse, anche a carattere di temporale.

Prossima settimana con alta pressione verso nord e flusso freddo ancora presente sul Mediterraneo

Nel corso della prossima settimana sembra che l’anticiclone sposterà i suoi massimi verso nord, tra Mare del Nord e Scandinavia. Allo stesso tempo tra Balcani e Mediterraneo centrale potrebbe rimanere attiva una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota. Data la stagione che ormai avanza questo significherebbe condizioni meteo spiccatamente instabili soprattutto per le zone interne della Penisola con acquazzoni e temporali diffusi.

Tendenza meteo: aprile con clima freddo e tempo instabile ad oltranza secondo diversi modelli

Come anticipato seconda decade di aprile che terminerà con clima freddo in Italia e condizioni meteo spesso instabili o perturbate. Con l’inizio della terza e ultima decade del mese la situazione meteo potrebbe variare di poco. Anche se la distanza temporale è elevata diversi modelli mostrano ancora un campo di alta pressione centrato alle latitudini più elevate. Aria fredda si muoverebbe così verso Europa orientale e Balcani interessando in parte anche l’Italia dove il clima si manterrebbe piuttosto freddo per il periodo.

