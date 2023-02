Meteo – Un affondo artico risveglia l’Inverno con maltempo e neve fino in pianura: ecco dove e quando

Tempo che si presenta perlopiù stabile in queste ore

Nonostante l’afflusso di correnti via via più fredde e instabili nel Mediterraneo centro-occidentale, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si evidenziano ancora prevalentemente stabili e asciutte, fatto salvo qualche fenomeno sulla Sardegna. Sul resto del Paese, malgrado l’assenza di fenomeni va sottolineata una copertura nuvolosa a tratti compatta soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature, in ogni caso, si mantengono su valori più o meno in linea con la media del periodo se non anche oltre.

Prossime ore tempo in peggioramento sull’Italia

La mancanza di un campo di Alta pressione favorisce il continuo afflusso di correnti più fredde, che nelle prossime ore scaveranno un minimo depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Ciò favorirà un peggioramento ulteriore delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, che riguarderà alcuni dei settori più occidentali (scopri quali). Le temperature, tuttavia, anche in questo caso non subiranno variazioni significative rispetto alle precedenti 24 ore o risulteranno in calo al settentrione.

Domenica pienamente invernale al nord Italia

La discesa di una saccatura di origine artica nella giornata di domani domenica 26 febbraio, provocherà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia che si evidenzierà attraverso l’estensione del maltempo, che riguarderà bene o male un po’ tutti i settori da nord a sud stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature inoltre subiranno mediamente un calo che risulterà particolarmente sensibile al nord e tale da riportare la neve in pianura su alcune aree, come vedremo nel prossimo paragrafo.

