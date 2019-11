METEO ITALIA – Maltempo, i fiumi destano ancora preoccupazione: emanata ALLERTA ARANCIONE dalla Protezione Civile, ecco le città interessate

Nella giornata di domani giovedì 21 novembre, una nuova perturbazione farà il proprio ingresso sul Mediterraneo occidentale dai quadranti nordoccidentali, innescando una ciclogenesi tra le Baleari e le isole di Corsica e Sardegna e provocando maltempo su quest’ultima e sulle regioni tirreniche, in particolare quelle del settore centro-settentrionale. Piogge saranno quindi possibili nel Lazio, Toscana, Liguria , in estensione anche verso la Campania (soprattutto settori costieri) e il Piemonte, dove fiocchi potranno scendere fino a quota 1200/1300 metri entro il pomeriggio (partendo dai 1400/1500 metri mattutini). Qualche acquazzone è atteso tra la tarda mattinata e il pomeriggio anche sulle regioni del Triveneto, nevosi dai 1300/1400 metri.

La giornata odierna sta passando in cavalleria come l’ennesima giornata di maltempo sul nostro Paese, con l’instabilità che ha coinvolto il Lazio e il medio-basso adriatico tra la notte e la mattinata odierna, insieme ai settori tirrenici meridionali ad esclusione della Sicilia. Nel pomeriggio le condizioni meteo sono migliorate in tutte queste aree, ma sono peggiorate sulle regioni tirreniche più settentrionali per l’avanzare di una nuova perturbazione dai quadranti nordoccidentali.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo e dell’attuale livello idrometrico dei fiumi, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 21 novembre 2019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale. Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Medio, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave.

Interessati quindi dall’allerta tutti i capoluoghi di: Emilia Romagna, Veneto e i seguenti: Bolzano, Livorno, Pisa, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina.