Meteo – Il maltempo si inasprisce nel prosieguo del Weekend con possibili nubifragi e neve in abbassamento: i dettagli

Maltempo in azione su parte d’Italia

Condizioni di maltempo investono una parte del nostro Paese, con piogge e rovesci che transitano in particolare sui settori più occidentali a causa di una saccatura depressionaria in arrivo proprio da ovest. Pertanto l’instabilità coinvolge la Sicilia, la Calabria jonica, la Sardegna tirrenica e il nordovest, mentre altrove le condizioni meteo rimarranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora maltempo insistente con neve sulle Alpi

Le prossime ore vedranno l’insistenza del maltempo sulle medesime aree del nostro Paese, con fenomeni mediamente moderati e scarsamente dotati di attività elettrica. La neve scenderà sulle Alpi piemontesi a partire da quote di montagna e più precisamente dai 1.100/1.300 metri. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Il maltempo si inasprisce nel Weekend, con possibili nubifragi, freddo in ingresso e quota neve in abbassamento

Piogge e rovesci si inaspriranno nel prosieguo del Weekend, diventando localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio. Possibili temporali potranno transitare nella giornata di domani domenica 18 gennaio sui settori più occidentali del Paese, con freddo artico che avanzerà in direzione dell’Italia dai quadranti nordorientali, alimentando il maltempo preesistente. Ciò determinerà un abbassamento delle temperature sensibile in particolare sulle regioni settentrionali e, di conseguenza, un abbassamento della quota neve.

Neve fin sui 600/800 metri entro la tarda sera di domani

L’abbassamento delle temperature portato dall’avvicinamento di correnti via via più fredde di stampo artico contribuirà alla discesa della quota neve, come scritto in precedenza, portandola fin sui 600/800 metri su tutto il settore alpino. Per allora il freddo rimarrà confinato al nord, con il centro-sud ancora alle prese con la prevalenza delle correnti atlantiche e con neve che, infatti, non scenderà al di sotto dei 1.800/1.900 metri sull’Etna, in Sicilia.

