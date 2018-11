METEO ITALIA: maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve anche a bassa quota

Maltempo in arrivo sull’Italia con precipitazioni anche intense e neve fino a bassa quota al Nord.

Risveglio freddo al Centro-Nord con temperature anche sottozero

Mattinata di oggi, Lunedì 19 novembre, con freddo moderato al Centro-Nord a causa dell’afflusso di aria giunta dai Balcani sull’Italia nel corso del weekend. Temperature minime scese al di sotto delle zero anche in pianura specie su Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature negative anche nelle zone interne del Centro e fino a bassa quota specie tra Toscana e Umbria dove si registrano fino a -1/-2 gradi. Più caldo invece al Sud dove l’aria umida in risalita da sud-ovest porta temperature anche sopra i +10 gradi accompagnate dalle prime piogge.

Condizioni meteo in peggioramento, pioggia e neve nelle prossime ore

Piogge sparse al momento su coste del Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Fenomeni anche intensi e più diffusi sulla Sardegna. Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore con fenomeni anche intensi nel pomeriggio al Centro-Sud, ed in particolare su Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Fenomeni anche al Nord ad iniziare da Romagna, Piemonte e Valle d'aosta. In serata maltempo anche intenso specie su regioni del Centro e su Campania e Sardegna. Precipitazioni in risalita anche verso il Nord Italia con fenomeni più intensi al Nord-Est. Possibilità di neve debole fino a quote molto basse in particolare su Piemonte e pianure Emiliane.

Maltempo nei prossimi giorni ma con temperature in aumento

Tra oggi e domani la fase meteo perturbata interesserà gran parte della Penisola ma i fenomeni più intensi si avranno sulle regioni del Centro-Sud. A seguire il nucleo di aria fredda si sposterà verso l’Atlantico lasciando spazio anche ad una timida rimonta di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo a tratti instabili fino a Mercoledì poi breve pausa con temperature in aumento ma comunque in linea o poco sopra le medie del periodo. Possibile a seguire una nuova fase di maltempo con piogge e neve sui rilievi.