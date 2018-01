Meteo Italia: maltempo localmente intenso al Nord Ovest e neve a quote medie, poi nuovo aumento delle temperature

Meteo Italia: maltempo localmente intenso al Nord Ovest e neve a quote medie, poi nuovo aumento termico. Tutti i dettagli del tempo atteso sulla Penisola

Meteo Italia: maltempo localmente intenso al Nord Ovest e neve a quote medie, poi nuovo aumento termico – La situazione meteo sull’Italia è attualmente influenzata da un debole affondo di origine nord atlantica che porterà, isolandosi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, condizioni di generale maltempo sulle regioni del Nord Ovest e neve a quote medie lungo il relativo arco alpino. I fiocchi si spingeranno fino a quote prossime agli 800 metri su Piemonte e Valle d’Aosta. Fenomeni temporaleschi diffusi invece sulla Liguria con possibilità di locali nubifragi. Sulle restanti regioni italiane il clima si manterrà in genere più asciutto salvo locali fenomeni confinati lungo le regioni tirreniche centro-settentrionali di Toscana e Lazio, dove non sono esclude deboli piogge o pioviggini. Aumento delle temperature atteso al Sud Italia con valori al di sopra della media stagionale.