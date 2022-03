METEO – ITALIA nel mirino del MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Tempo in peggioramento in queste ore sull’Italia

In queste ore appare evidente dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge che hanno interessato principalmente la Sardegna, ma anche entro la seconda parte di serata potrebbero arrivare a colpire in maniera isolata e blanda altre zone dello stivale (scopri quali). Il tutto in un contesto termico che non subisce significative variazioni.

Domani maltempo in estensione al sud Italia

Nella giornata di domani domenica 27 marzo la goccia fredda avanzerà ancora in direzione della nostra Penisola provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che si tradurrà nell'estensione del maltempo in buona parte delle regioni meridionali. I fenomeni saranno al più sparsi con rovesci mediamente deboli o moderati solo localmente possibilmente intensi in particolare nel crotonese. Rimane relativamente più stabile e asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna meridionale, Sicilia centro-orientale, Calabria e, dal pomeriggio, su Basilicata, Campania centro-meridionale e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento su Liguria, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia. Venti: forti sud-orientali su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sull’isola e sui settori costieri; localmente forti orientali sulla Sardegna; localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale. Mari: agitati il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia; molto mossi lo Ionio meridionale ed i restanti bacini occidentali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

