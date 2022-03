METEO – Primi disturbi di MALTEMPO in ingresso in ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

La prima regione a fare i conti con l’arrivo del maltempo è quindi la Sardegna a causa proprio dell’evoluzione del piano sinottico, con la goccia fredda in avanzamento dai quadranti occidentali. Nel corso delle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo , il fronte instabile attraverserà l’isola sarda da sud verso nord, con isolati e blandi rovesci che potrebbe interessare l’estremo sud della regione. Isolati e blandi rovesci saranno tuttavia plausibili anche altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati rovesci plausibili anche su Campania e Calabria

Nella seconda parte della serata odierna le condizioni meteo potrebbero incorrere localmente in un ulteriore peggioramento in particolare sulla Calabria e sulle aree costiere della Campania. Tutte queste aree potranno infatti essere interessate da isolati rovesci perlopiù di debole intensità. Il tempo si manterrà invece relativamente più stabile altrove nonostante la nuvolosità spesso consistente su gran parte del centro-sud. Rimane invece sereno al nord, fatta eccezione per qualche disturbo nuvoloso in Liguria e sul basso cuneese.